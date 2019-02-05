انت الان تتابع تفاصيل خبر دول "ليما" اللاتينية توجه رسالة لجيش فنزويلا بشأن غوايدو والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الثلاثاء 5 فبراير 2019 09:50 مساءً - دعت دول مجموعة "ليما" الأمريكية، الجيش الفنزويلي لدعم زعيم المعارضة خوان غوايدو كرئيس انتقالي للبلاد.

وطالبت دول "ليما": الأرجنتين والبرازيل وغواتيمالا وهندوراس وكندا وكولومبيا وكوستاريكا وبنما وباراغواي وبيرو وتشيلي، الجيش الفنزويلي بالمساعدة في تغيير الحكومة دون اللجوء إلى القوة، وبتوصيل المعونات الإنسانية على الفور.

وأكدت المجموعة دعمها للبرلمان الفنزويلي الذي تتزعمه المعارضة بقيادة غوايدو، وقالت: إن "المجتمع الدولي يجب أن يتخذ إجراءات لمنع حكومة الرئيس نيكولاس مادورو من إجراء معاملات مادية في الخارج".

وفي ذات السياق اتهم غوايدو حكومة مادورو في مؤتمر صحفي له، اليوم، بمحاولة نقل أصول فنزويلا إلى أوروغواي.

وهون غوايدو من شأن تحذيرات مادورو من أن الأزمة السياسية في البلاد قد تؤدي إلى حرب أهلية.

وكان غوايدو قد أعلن نفسه رئيساً مؤقتاً لفنزويلا، وحصل على دعم القوى الكبرى، ومن بينها الولايات المتحدة.

وتزايدت الضغوط على مادورو عندما أعلنت دول أوروبية عدة الاعتراف بغوايدو رئيساً مؤقتاً للبلاد، بعد انقضاء المهلة التي منحتها تلك الدول لمادورو لإجراء انتخابات جديدة.

وتعاني فنزويلا من نقص حاد في السلع الأساسية مثل الدواء والغذاء، وبارتفاع معدلات التضخم، مما أدى إلى تضاعف الأسعار بمعدل كل 19 يوماً.