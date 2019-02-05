شكرا لقرائتكم خبر عن باكستان: على الهند وقف انتهاك حقوق الكشميريين والان نبدء بالتفاصيل

حثّ الرئيس الباكستاني الدكتور عارف الرحمن علوي، الهند على وقف انتهاك حقوق الشعب الكشميري.

وأوضح في كلمته التي ألقاها اليوم في الجمعية التشريعية لإقليم كشمير الحرة ـ الشطر الخاضع للسيادة الباكستانية من إقليم كشمير ـ أنه يجب على الهند الإفراج عن جميع السجناء السياسيين والسماح بحرية التعبير عن الرأي في الشطر الخاضع للسيادة الهندية من الإقليم، مجددًا التزام باكستان بمواصلة الدعم الأخلاقي والدبلوماسي والسياسي لنضال الشعب الكشميري، حتى يتمكن من نيل حقه المشروع في تقرير المصير.

وقال، إن إحياء باكستان ذكرى يوم التضامن مع كشمير في الخامس من فبراير كل عام، يدل على تمسكها بموقفها الثابت في دعم القضية الكشميرية، وسعيها لإيجاد الحل العادل للقضية.

وأشاد الرئيس الباكستاني بتضحيات الشعب الكشميري في نضاله من أجل تقرير المصير، مشيرًا إلى أن الأعمال الوحشية والإجراءات القمعية التي تمارسها القوات الهندية لا يمكنها منع الكشميريين من كفاحهم العادل لأجل الحرية.

وأضاف أنه أبلغ رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة ماريا فرناندا أسبينوزا خلال زيارتها الحالية لباكستان، عن انتهاكات الهند لحقوق الشعب الكشميري.