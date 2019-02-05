الأزهر: تخصيص حصة دراسية للتعريف بوثيقة "الأخوة الإنسانية"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قرر علي خليل، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية في مصر، تخصيص الحصة الأولى من الفصل الدراسي الثاني بجميع المعاهد على مستوى البلاد، لتعريف الطلاب بمضمون وثيقة "الأخوة الإنسانية".

وكان قداسة البابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية وفضيلة الإمام الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر وقعا، مساء الإثنين، وثيقة "الأخوة الإنسانية" بالعاصمة الإماراتية أبوظبي خلال فعاليات لقاء الأخوة الإنسانية، الذي احتضنه "صرح زايد المؤسس"، وهو حدث عالمي لفت أنظار الملايين حول العالم.

وجاءت الوثيقة كمنارة تسامح من أرض الإمارات التي أطلقت على عام 2019 عاما للتسامح، حيث أكدت أن العدل القائم على الرحمة هو السبيل الواجب اتباعه للوصول إلى حياة كريمة، يحق لكل إنسان أن يحيا في كنفها، وأن الحوار والتفاهم ونشر ثقافة التسامح وقبول الآخر والتعايش بين الناس، من شأنه أن يسهم في احتواء كثير من المشكلات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والبيئية.



