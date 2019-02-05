الان تتابع عاجل.. ولي عهد أبو ظبي يأمر بتشييد “بيت العائلة الإبراهيمية” والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد يأمر بتشييد بيت العائلة الإبراهيمية في أبوظبي تخليدا لذكرى الزيارة التاريخية المشتركة للبابا فرنسيس وفضيلة الإمام أحمد الطيب.

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