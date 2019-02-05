شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الأفغاني: لا سلام مع طالبان بدون الحكومة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رويترز (كابول)

قال الرئيس الأفغاني أشرف غني، اليوم (الثلاثاء)، إنه لا يمكن إبرام اتفاق سلام بين حركة طالبان والولايات المتحدة دون مشاركة حكومته باعتبارها «صانع القرار».

وحكومة غني مستبعدة حتى الآن من محادثات السلام الجارية بين مفاوضين من طالبان ومبعوثين أمريكيين لإنهاء الحرب الدائرة في أفغانستان منذ أكثر من 17 عاماً.

وأدلى غني بهذه التصريحات في مقابلة تلفزيونية في الوقت الذي التقى فيه ساسة من المعارضة الأفغانية، من بينهم الرئيس السابق حامد كرزاي، مع ممثلين لطالبان في العاصمة الروسية موسكو.