شكرا لقرائتكم خبر عن البابا يشيد بتقدم حوار الأديان والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ ف ب (أبوظبي)

أشاد البابا فرنسيس، بما اعتبره «خطوة إلى الأمام» في الحوار مع المسلمين، بعد زيارته التاريخية إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، مشيداً بتوقيع وثيقة الأخوة الإنسانية من أجل السلام العالمي مع شيخ الأزهر أحمد الطيّب.

وأدلى البابا فرنسيس بتصريحه اليوم (الثلاثاء)، على متن الطائرة، خلال رحلة عودته إلى روما.