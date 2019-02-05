شكرا لقرائتكم خبر عن مدعون فدراليون يطلبون وثائق حفل تنصيب ترمب والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - أ ف ب (واشنطن)طلب المدعون العامون الفدراليون في نيويورك من أعضاء لجنة حفل تنصيب الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، تسليم وثائق تتعلق بالتبرعات والنفقات، وفق ما أكدته اللجنة، اليوم (الثلاثاء).
وتطلب المذكرة الصادرة عن مكتب مدعي عام مانهاتن من اللجنة، تسليم وثائق مرتبطة بمتبرعين وتبرعات ومشاركين في مراسم التنصيب، ومستندات مرتبطة بالشروط القانونية للتبرعات، وكذلك احتمالات وجود تبرعات من أجانب، بحسب ما أوردته شبكة سي.إن.إن.
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