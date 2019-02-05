شكرا لقرائتكم خبر عن السودان: قوات الأمن تفرق المحتجين بالغاز المسيل للدموع والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رويترز (الخرطوم)

قال شهود في العاصمة السودانية الخرطوم، إن قوات الأمن استخدمت الغاز المسيل للدموع، اليوم (الثلاثاء)، لتفريق مئات المحامين المطالبين بالإفراج عن ناشطين اعتقلتهم السلطات خلال الاحتجاجات التي شهدتها البلاد في الآونة الأخيرة.

ويأتي هذا الاحتجاج الذي نُظم أمام مبنى المحكمة العليا، ضمن العديد من المظاهرات التي نظمها أعضاء مهن مختلفة، من بينهم المدرسون والأطباء والصيادلة، عقب دعوة جمعية المهن السودانية للانضمام إلى الاحتجاجات التي بدأت في ديسمبر، بسبب ارتفاع الأسعار.