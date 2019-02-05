شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس بعثة المراقبين الدوليين يصل صنعاء والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رويترز (صنعاء) وصل إلى صنعاء اليوم (الثلاثاء)، الجنرال الدنمركي مايكل أنكر لوليزجارد رئيس بعثة المراقبين التابعة للأم المتحدة المعين حديثاً لمدينة الحديدة اليمنية. وصل إلى صنعاء اليوم (الثلاثاء)، الجنرال الدنمركي مايكل أنكر لوليزجارد رئيس بعثة المراقبين التابعة للأم المتحدة المعين حديثاً لمدينة الحديدة اليمنية. ويخلف لوليزجارد الذي قاد قوة لحفظ السلام في مالي عامي 2015 و2016 الجنرال الهولندي المتقاعد باتريك كمارت.



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