شكرا لقرائتكم خبر عن محادثات روسية - إسرائيلية حول إيران وسورية والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - أ ف ب (القدس المحتلة)أعلن رئيس وزراء الكيان الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، اليوم (الثلاثاء)، إنه سيلتقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو في وقت لاحق من هذا الشهر، لإجراء محادثات حول النشاط العسكري الإيراني في سورية.
وسيكون هذا أول لقاء مباشر بين الجانبين منذ نوفمبر، وبعد سلسلة الغارات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت في يناير منشآت تابعة للحرس الثوري الإيراني في سورية.
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