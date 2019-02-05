شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل أول النواب يحيل 4 اتفاقيات دولية إلى اللجان النوعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحال السيد محمود الشريف، وكيل أول مجلس النواب، خلال الجلسته العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء، 4 قرارات لرئيس الجمهورية إلى اللجان النوعية المختصة لدراستها وإعداد تقارير بشأنها لعرضها على الجلسة العامة.

وأحال المجلس إلى لجنة مشتركة من لجان العلاقات الخارجية والشئون العربية والدفاع والأمن القومي، قرار رئيس الجمهورية رقم 35 لسنة 2019 بالموافقة على اتفاق بشأن الإعفاء المتبادل من تأشيرات الدخول لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة ولمهمة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة مملكة البحرين، والموقع في المنامة بتاريخ 11/11/2018.

كما أحال المجلس، إلي لجنة مشتركة من لجان الاسكان والمرافق العامة والتعمير ومكتبي لجان الشئون الاقتصادية والخطة والموازنة، قرار رئيس الجمهورية رقم 42 لسنه 2019 ، بالموافقة على اتفاق قرض (برنامج خدمات الصرف الصحي المستدامة في المناطق الريفية) بين جمهورية مصر العربية والبنك الأسيوي للاستثمار في البنية التحتية، بمبلغ 300 مليون دولار أمريكي، والموقع في شرم الشيخ بتاريخ 9/12/2018.

وأحال المجلس إلي لجنة مشتركة من لجان الخطة والموازنة والشئون الاقتصادية والطاقة والبيئة والتضامن الاجتماعي والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وحقوق الانسان والشئون الدستورية والتشريعية، قرار رئيس اللجمهورية رقم 54 لسنة 2019 بالموافقة على مذكرة التفاهم الموقعة بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبى بشأن إطار الدعم الموحد 2018/2017، والموقعة بتاريخ 29 أكتوبر 2017، والخطابات المتبادلة المكملة الموقعة في بروكسل في 17 أكتوبر و30 أكتوبر 2018، إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

وأحال المجلس، إلي لجنة مشتركة من لجان التعليم والبحث العلمي، والشئون الاقتصادية، قرار رئيس الجمهورية رقم 55 لسنة 2019 بشأن الموافقة على الاتفاقية الموقعة في برلين بتاريخ 29 أكتوبر 2018 بين وزارة التعليم العالي، والمركز الألماني للدراسات الدولية ممثلًا عن تحالف الجامعات التطبيقية الألمانية، بشأن إنشاء الجامعة الألمانية الدولية "جامعة للعلوم التطبيقية في العاصمة الإدارية الجديدة.