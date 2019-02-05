شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التموين: "لو طبقنا منظومة جديدة للخبز ممكن نصدر العيش للخارج" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، إنه سيتم وضع آلية الكترونية لتوفير ما يتم إهدراه في إنتاج الخبز المدعم، مما يوفر 10% مما تستورده مصر سنويًا، وهو ما يعني أن مصر سيقل استيرادها من القمح حوالى مليون طن، من خلال ما يسمى بـ"انضباط استهلاك الخبز".

جاء ذلك خلال رد وزير التموين بالجلسة العامة بمجلس النواب، مساء اليوم الثلاثاء، على طلبات إحاطة وأسئلة أعضاء المجلس عن سياسة وزارة التموين.

وأشار وزير التموين، إلى أنه فى حالة تطبيق منظومة الخبز الجديدة المقترحة مصر ممكن تصدر الخبز للخارج، قائلًا: "مستعد نصدر عيش بلدي من جودته بعد تطبيق المنظومة الالكترونية ".

وحول ما وجهه له النواب من أسئلة، قال: "للأسف النواب اللى بيقولوا كلام مشيوا، اللى كانوا بيتكلموا عن البقالين، اللى بياخدوا نقط بياخدوا بيها سلع واللى مش عايز بياخد بالنقط عيش، وهدفنا دعم الفئات الأكثر احتياجا".

وحول سرعة استجابته لطلبات نواب الشعب، قال وزير التموين: "في بولاق كان في مشكلة من انتاج الخبز المدعم، لما النائب محمد الحسيني كلمني أرسلت حملتينن هناك، ودلوقتي أصحاب المخابز بيبوسوا ايديا عشان يشتغلوا".