شكرا لقرائتكم خبر عن المصيلحى: دعم رغيف العيش سيرتفع إلى 54 مليار بسبب فروق الأسعار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور على المصيلحى ، وزير التموين والتجارة الداخلية ، إنه سيتم وضع نظم معلومات لإدارة البطاقات التموينية ، وسيكون المواطن هو المتحكم فيها قبل 30 يوينو القادم، وليس المكتب أو شركة الطباعة ،قائلا :" كنا نحتاج تأمين للبيانات وتم الإنتهاء منها، مشيرا الى أنه سيكون هناك نقلة نوعية فى نظم المعلومات فيما يخص بطاقة التموين أو رغيف الخبز الذى يصل دعمه الى 51 مليار وستزيد إلى 54 مليار جنيه بسبب فروق الأسعار.

وأضاف المصيلحي ، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب ، مساء اليوم الثلاثاء ، تعقيباً علي طلبات الإحاطة المقدمة من النواب ، إن مشاكل البطاقات التمويينة خلال الفترات الماضية سببها غياب الكيانات المسئولة عن المنظومة بشكل عام ،مؤكدا أن قاعدة البيانات الآن مؤمنة جيداً مما يسهل اسناد مسئولية إضافة المواليد والحذف للمواطن ، مشيرا الى أنه سيتم وضع قواعد استحقاق ومن سيقدم معلومات مغلوطة من المواطنين سواء عن الدخل أو غيرها سيتم معرفتها من خلال قاعدة البيانات.

وفي سياق متصل، لفت وزير التموين ، إلي عزم الوزارة ميكنة منظومة القمح ، من خلال وضع نظام معلومات لإدارة الاقماح بداية من وصول المركب من الميناء حتى طحن الدقيق وتوزيعه على المخابز متابعا :" هذا ما نسعى لتحقيقه قبل نهاية العام الجارى .