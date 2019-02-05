شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. نقيب الصحفيين لحاكم الشارقة: نقدر حجم الجهد والعطاء وإضافتكم لنقابة الصحفيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرى الشيخ سلطان القاسمى، حاكم إمارة الشارقة الإماراتية، جولة داخل مركز التدريب بالدور السابع بمقر نقابة الصحفيين، وعرض القائمون على مركز التدريب فيلم تسجيلى عن امكانيات و أدوار المركز .

ووجه عبد المحسن سلامة نقيب الصحفيين، رسالة الى حاكم الشارقة، قائلا: " نقدر حجم الجهد و العطاء و الإضافة الكبيرة التى أضافتها لنقابة الصحفيين".

وكان فى استقبال حاكم الشارقة فور وصوله مقر النقابة عبد المحسن سلامة نقيب الصحفيين ، و خالد ميرى وكيل النقابة و حاتم زكريا و ابراهيم ابوكيلة و حسين الزناتى و محمد سعد عبد الحفيظ ومحمود كامل و ايمن عبد المجيد من اعضاء مجلس النقابة .

ومن المقرر أن يقوم القاسمى بجولة داخل مقر النقابة تشمل افتتاح مركز تدريب الصحفيين ،و تسليمه درع النقابة تقديرا لجهوده فى دعم مشروع إنشاء مركز التدريب.

وتأتى تلك الزيارة ضمن جولات الشيخ سلطان القاسمي، حاكم إمارة الشارقة الإماراتية داخل مصر، والتى شملت زيارة جامعة القاهرة، ومستشفى القصر العيني.



































































































