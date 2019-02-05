مصراوي
حصل مصراوي، على تقرير اللجنة العامة لمجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال، بخصوص التعديلات الدستورية المقترحة التي تقدم بها أكثر من خُمس أعضاء مجلس النواب.
وبحسب التقرير، فإن التعديلات المقترحة تتضمن إضافة 8 مواد جديدة، وإدخال تعديلات على فقرات بـ 11 مادة، وإلغاء المادتين (212 - 213) الخاصتين بإنشاء الهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام.
كانت اللجنة العامة للبرلمان عقدت اجتماعين يومي 3 و5 فبراير، بعد قرار "عبدالعال" بإحالة التعديلات المقترحة إليها.
وتضمن تقرير اللجنة العامة المرجعية الدستورية...
كانت هذه تفاصيل خبر "تشمل 21 مادة".. ننشر تقرير اللجنة العامة للنواب عن تعديل الدستور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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