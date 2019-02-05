اشار السفير الروسي لدى طهران لوران جاكاريان الى "حذف الدولار في المبادلات المالية مع ايران وكشف عن اعتماد العملة الوطنية الروسية والايرانية في عملية التبادل المالية بين الجانبين".
ولفت الى "حذف الدولار من المبادلات المالية بين البلدين واعتماد العملات الوطنية، مشيراً إلى ان "من المهم لروسيا ان تجري المدفوعات المالية مع ايران بالعملات الوطنية ونحن سنستفيد من جميع الاليات الموجودة لتحقيق المؤشرات المذكورة على احسن وجه".
وأشار إلى أن "موسكو قد تخلت عمليا عن الدولار في التعاون مع ايران"، موضحاً "اننا سنعتمد على الروبل الروسي والريال الايراني وسنستفيد عند الضرورة وفقدان الخيارات الاخرى من اليورو".
كانت هذه تفاصيل خبر سفير روسيا بطهران: نركز بالمبادلات المالية مع ايران على الريال والروبل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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