سفير روسيا بطهران: نركز بالمبادلات المالية مع ايران على الريال والروبل

اشار السفير الروسي لدى ​طهران​ لوران جاكاريان الى "حذف ​الدولار​ في المبادلات المالية مع ​ايران​ وكشف عن اعتماد العملة الوطنية الروسية والايرانية في عملية التبادل المالية بين الجانبين".

ولفت الى "حذف الدولار من المبادلات المالية بين البلدين واعتماد العملات الوطنية، مشيراً إلى ان "من المهم ل​روسيا​ ان تجري المدفوعات المالية مع ايران بالعملات الوطنية ونحن سنستفيد من جميع الاليات الموجودة لتحقيق المؤشرات المذكورة على احسن وجه".

وأشار إلى أن "​موسكو​ قد تخلت عمليا عن الدولار في التعاون مع ايران"، موضحاً "اننا سنعتمد على ​الروبل الروسي​ والريال الايراني وسنستفيد عند الضرورة وفقدان الخيارات الاخرى من ​اليورو​".