اردوغان: الاتحاد الاوروبي يسعى إلى الإطاحة بمادورو على حساب "الديمقراطية"

اتّهم الرئيس التركي ​رجب طيب اردوغان​، ​الاتحاد الاوروبي​ بأنّه "يسعى إلى الإطاحة بالرئيس الفنزيولي ​نيكولاس مادورو​ على حساب "الديمقراطية".

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