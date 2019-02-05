أفادت وسائل اعلامية فرنسية عن وقوع ​اشتباكات​ بين ​الشرطة الفرنسية​ والمحتجين في مناطق من ​باريس​، بالتزامن مع محاولة مجموعة من المتظاهرين دخول الميدان المغلق قرب كنيسة مادلين وسط العاصمة باريس.

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