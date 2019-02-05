لاريجاني: صمود الشعب السوري امام مغامرات الاعداء اعطى ثماره

اعلن رئيس ​مجلس الشورى​ الاسلامي ​علي لاريجاني​ لدى استقباله وزير الخارجية السوري ​وليد المعلم​ ان "صمود ​الشعب السوري​ امام مغامرات الاعداء اعطى ثماره اليوم"، مشيراً إلى "العلاقات العريقة والواسعة بين ​ايران​ و​سوريا​ ولحسن الحظ ان العلاقات بين البلدين متنامية وان هذا النهج ستواصل".

ولفت الى "الاجراءات المتخذه في مواجهة ​الارهاب​"، مشيراً إلى "أننا مسرورون من التقدم الحاصل فيما يتعلق بالقضايا السياسية السورية وكذلك على الصعيد الميداني والتصدي للارهاب"، مضيفاً: "ان صمود الشعب السوري في مواجهة مغامرات الاعداء اعطى ثماره اليوم"، مؤكداً "ضرورة تنمية التعاون الاقثصادي بين البلدين ايران وسوريا"، مفيداً بأنه "ينبغي حتما تنمية التعاون التجاري الثنائي خلال العام الميلادي الجاري".