رأى رئيس مديرية المفوضية الأوروبية لشؤون الطاقة دومينيك ريستوري، أنّه "يمكن التوصّل إلى عقد اتفاق بشأن مواصلة إمدادات الغاز الروسي إلى بلدان الاتحاد الأوروبي عبر أراضي أوكرانيا، على الرغم من أنّ المحادثات الوزارية الثلاثية بهذا الشأن، من المتوقّع أن تستأنف فقط، في أيار المقبل".
وكان قد عقد اجتماع ثلاثي بين روسيا وأوكرانيا والمفوضية الأوروبية، يوم 21 كانون الثاني الماض في بروكسل، بشأن "ترانزيت" الغاز، وحضره وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، نائب رئيس المفوضية الأوروبية لاتحاد الطاقة ماروش شيفتشوفيتش، وزير الخارجية الأوكرانية بافل كليمكين، رئيس مجلس إدارة شركة "غازبروم" أليكسي ميلر ورئيس شركة "نفطو غاز" أندري كوبوليف.
كانت هذه تفاصيل خبر مفوضية أوروبا: يمكن التوصل لاتفاق بشأن نقل الغاز الروسي عبر أوكرانيا حتى نهاية 2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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