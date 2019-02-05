أعربت حركة "طالبان" عن أملها بـ"أن يستغرق انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان أشهرا، وليس سنوات"، مشيرة إلى "إحراز تقدم في المفاوضات مع الولايات المتحدة"، لافتةً إلى أن "المفاوضات الأخيرة مع الولايات المتحدة قبل أيام كانت ناجحة".
وأوضحت أنه "تم الاتفاق مع الأميركيين على ملفين من أجندة المفاوضات، هما انسحاب القوات الأجنبية من أفغانستان بشكل كامل، وعدم استخدام الأراضي الأفغانية ضد الحركة"، مشيرةً إلى أنه "لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأن جدول زمني لانسحاب القوات الأميركية من أفغانستان".
كانت هذه تفاصيل خبر طالبان أفغانستان: نعول على انسحاب القوات الأميركية خلال أشهر وليس سنوات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.