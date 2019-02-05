وزير دفاع كرواتيا: ندعم انضمام مقدونيا إلى "الناتو" وسنوقع بروتوكول الاندماج

أعلن نائب رئيس الوزراء، وزير الدفاع الكرواتي، دامير كرستيتشيفيتش، أنّ "​كرواتيا​ تؤيّد تمامًا انضمام ​مقدونيا​ إلى ​حلف شمال الأطلسي​ "​الناتو​".

ولفت أثناء زيارته سكوبيه، حيث التقى رئيس الوزراء المقدوني زوران زائيف، إلى أنّ "كرواتيا ستوقّع على بروتوكول بشأن انضمام مقدونيا إلى الحلف، كما رحّبت بدخولها إلى أسرة "الناتو". ونوّه إلى أنّ "كرواتيا دعمت مقدونيا في حزيران، للحصول على موعد المفاوضات حول الانضمام إلى ​الاتحاد الأوروبي​".

وبهذه الطريقة، ستصادق الدول الأعضاء في حلف (الناتو) وعددها 29 دولة على جعل البلد جزءًا من نظام الناتو وإجراءاته، بحيث تشارك مقدونيا في مؤسسات الحلف كدولة عضو مدعوة من دون حق التصويت.