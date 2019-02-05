سبوتنيك: زلزال قوي يضرب منطقة قرب جامو وكشمير شمال الهند

ذكرت وكالة "سبوتنيك" الروسية أن زلزالاً قوياً ضرب منطقة قرب جامو وكشمير شمال الهند.
وأوضح مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي أن قوة الزلزال بلغت 5.6 درجة، مشيرا إلى أنه وقع قرب ولاية جامو وكشمير.
وذكرت "رويترز" أن الزلزال وقع على بعد 118 كيلومترا إلى الشمال من مدينة سريناجار في جامو وكشمير.
ولم تصدر بيانات حول وقوع خسائر بشرية، أو مادية عقب الزلزال.
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