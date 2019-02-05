حنكش: رائحة صفقات النفايات أقوى من الرائحة في ساحل المتن التي يجب معالجتها فورا

لفت عضو "حزب الكتائب اللبنانية" النائب ​الياس حنكش​، تعليقًا على رائحة ​النفايات​ الكريهة الّتي يشكو منها مواطنون في ​ساحل المتن​، إلى أنّ "الرائحة ليس وليدة اليوم بل هي منذ زمن، ورائحة صفقة النفايات "أقوى".

وركّز في تصريح على مواقع التواصل الإجتماعي، على أنّ "ندائي إلى وزير البيئة الجديد ​فادي جريصاتي​، أوّلًا تطبيق خطة اقترحها رئيس "الكتائب" النائب ​سامي الجميل​، وثانيًا معالجة الرائحة فورًا، لأنّ سكان منطقة ساحل المتن لم يعد باستطاعتهم استحمال فشل الموافقين على ​مطمر برج حمود​ (وزراء، نواب وأحزاب)".

وأكّد حنكش "أنّنا نمدّ أيدينا للمساعدة بعيدًا عن ال​سياسة​".

وكان قد أوضخ المكتب الإعلامي لوزير البيئة، أنّ "سبب هذه الروائح يعود إلى النفايات الّتي كان قد تمّ تخزينها مؤقتًا في عام 2016 في موقع مشروع إنشاء المطمر الصحّي في برج حمود - الجديدة بانتظار إنجاز خلايا المطمر، والّتي بدأ نقلها مؤخّرًا بعد أن توفّرت المساحات الكافية في خلايا المطمر، بعد رشّها بالمواد المناسبة للتخفيف من الانبعاثات والروائح الكريهة، ومن المتوقّع إنجاز هذه العملية قبل نهاية هذا الشهر".