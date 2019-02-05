أكدت مصادر "​التيار الوطني الحر​" للـ LBC أن "هدف توقيع الوزراء على استقالاتهم هو حثّهم على العمل كون الإنتاجية أمراً أساسياً"، مشيرة إلى أن "الوزراء وضعوا استقالاتهم بتصرف رئيس التيار وزير الخارجية ​جبران باسيل​ الذي اختارهم كل بحسب اختصاصه".

كانت هذه تفاصيل خبر مصادر الوطني الحر للـ LBC: باسيل اختار الوزراء كل بحسب اختصاصه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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