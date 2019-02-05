إطلاق وزارة الزراعة مشروع التوأمة مع الاتحاد الأوروبي في مجال الخدمات البيطرية وسلامة الغذاء

أطلقت ​وزارة الزراعة​ بالتعاون مع ​الاتحاد الأوروبي​ ووزارة الزراعة والاغذية الفرنسية و​وزارة الصحة​ الايطالية مشروع التوأمة مع الاتحاد الاوروبي "تعزير امكانية وزارة الزراعة اللبنانية في مجال الخدمات البيطرية و​سلامة الغذاء​"، وأعلن المدير العام لوزارة الزراعة المهندس ​لويس لحود​ لحود، عن اطلاق مشروع التوأمة مع الاتحاد الاوروبي، وشكر ب"إسم وزارة الزراعة اللبنانية والوزير السابق غازي زعيتر ووزير الزراعة الجديد حسن اللقيس الاتحاد الاوروبي ووزارة الزراعة والاغذية الفرنسية ووزارة الصحة الايطالية على دعمهم وجهودهم في سبيل انجاح هذه التوأمة"، مشيرا الى ان " تعزيز نظام سلامة الغذاء والحفاظ على صحة المستهلك يشكل تحدياً لوزارة الزراعة في ظل الظروف التي تمر بها البلاد وتلك التي يحيط بالمنطقة، كما ان التنمية الاقتصادية والاجتماعية اضحت عاملاً ضاغطاَ لا مفر من مواجهته لتأمين العيش الكريم للعاملين في الزراعة بشكل خاص كما لسائر المواطنين".

ولفت الى ان "التعاون بين لبنان والاتحاد الاوروبي قائم منذ فترة، وهذا المشروع ليس الاول الذ يتم بين الجهتين، ونأمل ان يستمر التعاون والتنسيق لما فيه خير للجميع، مؤكدا ان "ان وزارة الزراعة ستعمل على زيادة القدرة التنافسية لقطاع الزراعة والصناعات الزراعية بما في ذلك الأعلاف والأغذية والصحة الحيوانية والى زيادة الاستثمار في قطاع الانتاج الحيواني وتعزيز التبادل التجاري مع أوروبا".