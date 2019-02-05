اسماعيل سكرية: تخفيض حاصباني لأسعار الأدوية ليس صدفة ونوع من "القوطبة" على جبق

رأى النائب السابق ​اسماعيل سكرية​، أنّ "قرار وزير ​الصحة العامة​ الأسبق تخفيض أسعار عدد من ​الأدوية​ قبل انتهاء ولايته، ليس صدفة، وهو نوع من "القوطبة" على وزير الصحة الجديد ​جميل جبق​".

وأوضح في تصريح تلفزيوني، أنّ "الأدوية الّتي تمّ تخفيض أسعارها هي قليلة التداول، والأسعاؤ الأكثر تداولًا لا تزال تكوي جيبة المواطن"، لافتًا إلى أنّ "هذه الخطوة أتت "حفر وتنزيل" بعد كلام الأمين العام لـ"حزب الله" السيد ​حسن نصرالله​، وقبل ساعات من استلام جبق لمهامه".