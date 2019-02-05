"محمد وأمل وراء مقتل سائق توك توك وضبط 500 طربة حشيش".. نشرة الحوادث

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة – (الخليج 365)

شهد الشارع المصري عديد من وقائع الجريمة، وكذلك القضايا التي تشغل الرأي العام خلال الساعات الماضية، كما شهدت أروقة المحاكم نظر بعض القضايا.

ويقدم "الخليج 365" فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز حوادث الثلاثاء:

القبض على تشكيل عصابي بحوزته 500 طربة حشيش

ضبط إثنين من عناصر تشكيل عصابى تخصص فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها بنطاق محافظتى القاهرة والجيزة.. وبحوزتهما 500 طربة لمخدر الحشيش)

إستمراراً لجهود الأجهزة الأمنية فى ملاحقة ومتابعة العناصر الإجرامية النشطة فى مجال جلب وتهريب المواد المخدرة.. فقد تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات فى الآونة الأخيرة نشاط أحد التشكيلات العصابية الخطرة المتخصصة فى تهريب مخدر الحشيش بكميات كبيرة من الساحل الشمالى الغربى للبلاد وترويجه على نطاق واسع لعملائهم بمحافظتى القاهرة والجيزة.

حبس 17 متهمًا في قضية "اللهم ثورة" 15 يومًا على ذمة التحقيقات

أمرت نيابة أمن الدولة، اليوم الثلاثاء، بحبس 17 متهمًا 15 يومًا على ذمة التحقيقات التي تجريها النيابة في قضية تنظيم "اللهم ثورة".

وأسند للمتهمين في القضية، اتهامات بالانضمام لجماعة أنشئت خلافًا لأحكام القانون تعمل على منع مؤسسات الدولة من أداء عملها، والإعداد والتخطيط لارتكاب أعمال عنف خلال شهري يناير وفبراير 2011.

تأجيل محاكمة يوسف بطرس غالي بقضية "فساد الجمارك" لـ2 أبريل

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالعباسية، اليوم الأربعاء، تأجيل إعادة محاكمة يوسف بطرس غالي بقضية "فساد الجمارك" لجلسة 2 أبريل المقبل، لسماع الشهود.

وكانت محكمة جنايات القاهرة، قضت في وقت سابق، بالسجن المشدد غيابيا 15 سنة ليوسف بطرس غالي، وعزله من وظيفته وإلزامه برد مبلغ 35 مليونا و791 ألف جنيه، وبغرامة مساوية لقيمة هذا المبلغ لاتهامه بالإضرار العمدي بأموال الجهة التي يعمل بها.

"خيانة سائق ودهاء ساقطة".. ليلة حمراء انتهت بسرقة خليجيين بالطالبية

ألقت قوات الأمن بالجيزة، اليوم الثلاثاء، القبض على 3 عاطلين وفتاة كونوا عصابة تخصصت في سرقة المواطنين من خلال الادعاء بكونهم رجال شرطة.

البداية بلاغ تلقاه العقيد طارق صلاح، مأمور قسم شرطة الطالبية، من شخصين يحملان جنسية دولة عربية، أنهما حال تواجدهما رفقة فتاة "ساقطة" في شقة استأجراها بشارع فيصل، فوجئا باقتحام 3 أشخاص، قدما أوصافهما- أخبروهما أنهما ضباط شرطة بمباحث الآداب.

أضاف مقدما البلاغ أنه عقب انصراف الأشخاص الثلاثة، اكتشفا سرقة مبلغ مالي وهواف محمولة، وجوزات السفر الخاصة بهما.

تأجيل محاكمة 70 متهمًا بقضية "لجان المقاومة الشعبية بكرداسة" لـ 17 فبراير

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم الثلاثاء، تأجيل جلسة محاكمة 70 متهمًا بقضية "لجنة المقاومة الشعبية بكرداسة"، لجلسة 17 فبراير، لاستكمال مرافعات الدفاع.

كانت النيابة العامة أسندت للمتهمين وعددهم سبعين متهماً، اتهامات تأسيس وإدارة عصابة "لجنة المقاومة الشعيبة بناهيا وكرداسة) انشأت على خلاف أحكام الدستور والقوانين كان الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها؛ وقد كان الإرهاب واستخدام العنف الوسيلة المستخدمة في تحقيق أغراض تلك الجماعة، وقتل ثلاثة مجني عليهم من بينهم أمين شرطة بقطاع الأمن الوطني، وحيازة أسلحة نارية مششخنة وذخيرة، وحيازة مفرقاتTNT، واستعمال القوة والعنف ضد موظفين عموميين.

ضبط المتهم بالحفر للتنقيب عن الآثار أسفل منزله بالقرب من منطقة أهرامات الجيزة

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في ضبط المتهم بالحفر للتنقيب عن الآثار أسفل منزله بطريقة غير مشروعة بالقرب من منطقة أهرامات الجيزة.

كانت الأجهزة الأمنية قد كثفت جهودها لضبط "محمد.ع.أ"، وشهرته "هاني.أبوسريع" - 48 سنة ، عامل ببازار عطور بطابا ، ومُقيم بشارع أبو الهول بمنطقة نزلة السمان دائرة قسم شرطة الأهرام لقيامه بالحفر والتنقيب عن الآثار داخل مسكنه والسابق استهدافه ، وتبين عدم تواجده والعثور بداخل المنزل على حفرتين بهما العديد من القطع الأثرية.

"شادو وفودو وسلاح".. ماذا قدمت مديرية أمن الجيزة خلال 24 ساعة؟

واصلت أجهزة الأمن بالجيزة جهودها برئاسة اللواء دكتور مصطفى شحاتة؛ لإنفاذ القانون وتحقيق مبدأ الردع العام، بشن حملات مكبرة بمختلف المناطق.

وتستهدف الحملات تعقب ذوي النشاط الإجرامي والمشهور عنهم ارتكاب الجرائم الجنائية، وخاصة محرزي ومتجري المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص لما لها من خطورة بالغة على المجتمع.

وأسفرت الحملات بقيادة اللواء رضا العمدة، مدير مباحث الجيزة، ونائبيه اللواءين محمد عبد التواب ومحمد الألفي عن ضبط 47 متهمًا بينهم 44 اتجارا في المواد المخدرة و3 حالات تعاطي، وذلك بمضبوطات بلغت 3020 جرام حشيش، 139 قرصًا مخدرًا، 139 جرام هيروين، 20 جرام فودو، 80 جرام شادو و3505 جرامات من مخدر الإستروكس.

"محمد وأمل" وراء مقتل سائق "توك توك" بالبحيرة.. والتحريات: الدافع السرقة

نجحت أجهزة البحث الجنائي بالغربية، اليوم الثلاثاء، في تحديد، وضبط مرتكبي واقعة مقتل سائق مركبة توك توك بقصد السرقة.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، تلقت بلاغ بالعثور على جثة "محمد ى. ك" 24 سنة، سائق، مقيم بدائرة مركز شرطة إيتاي البارود، بطريق فرعى بدائرة مركز شرطة كفر الزيات، وبه جروح طعنيه، وما تبين بسابقة قيام والده بالإبلاغ بذات التاريخ بغيابه عقب خروجه للعمل على مركبة "توك توك" وتوجهه رفقة مجهولان لتوصيلهما من موقف شيشة الأنعام بإيتاي البارود إلى مدينة كفرالزيات.

وأسفرت جهود فريق البحث المشكل أن وراء ارتكاب الواقعة كلٍ من، "محمد م. م" 32 سنة، سبق اتهامه في 3 قضايا "مخدرات، سرقة، سلاح أبيض"، و"أمل أ. م"- زوجته- 21 سنة، عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما.