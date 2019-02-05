رئيس الوزراء العراقي: نرفض استخدام بلادنا ضد أي دولة أخرى

محمد اسماعيل - القاهرة - بغداد (أ ش أ)

أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، اليوم الثلاثاء، رفض استخدام العراق من قبل أي دولة أخرى، ولا يجب أن يكون العراق طرفا في أي معركة بين دولتين.

وقال عبد المهدي - في مؤتمر صحفي أوردته قناة ( السومرية نيوز) العراقية - "لا توجد قواعد عسكرية أمريكية في العراق، بل هناك مدربون في إطار التحالف الدولي"، مضيفا: "نختلف مع الجانب الأمريكي بشأن التصريحات الأخيرة ونحن نرفض هذا المفهوم".

واعتبر رئيس الوزراء العراقي أن الاتفاق مع الأردن له مردودات اقتصادية كبيرة، هو طريق مهم لتوفير فرص العمل.

وكان مكتب رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي قد أفاد، السبت الماضي، بتفاصيل الاتفاق بين بغداد وعمان، خلال اجتماع عبد المهدي مع رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز، مؤكداً أنه تم التوافق على المبادئ العامة لتسوية القضايا العالقة والمبالغ الماليّة المطلوبة وقيام الجانب الأردني بتزويد الجانب العراقي بالكهرباء من خلال الربط الكهربائي.