زلزال بقوة 5.6 درجات يضرب شمال الهند

تعبيرية

وكالات

ضرب زلزال قوي منطقتي جامو وكشمير شمال الهند، مساء اليوم الثلاثاء.

وأعلن مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي أن قوة الزلزال

بلغت 5.6 درجة، مشيرا إلى أنه وقع قرب ولاية جامو وكشمير.

وذكرت "رويترز" أن الزلزال وقع على بعد 118 كيلومترا إلى الشمال من مدينة سريناجار في جامو وكشمير.

ولم تصدر بيانات حول وقوع خسائر بشرية، أو مادية عقب الزلزال.