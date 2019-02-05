رئيس الوزراء العراقي ينفي وجود قوات أمريكية في العراق

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نفى رئيس مجلس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، اليوم الثلاثاء، وجود أي قواعد عسكرية أمريكية في العراق، رداً على تصريح رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب.
وقال عبد المهدي، في تصريحات أدلى بهاخلال مؤتمره الأسبوعي ونقلتها وكالة الأنباء العراقية اليوم الثلاثاء، إنه "لا توجد قواعد عسكرية أمريكية في العراق، بل هناك مدربون في إطار التحالف الدولي".
وأضاف "نرفض استخدام العراق من قبل أية دولة ضد دولة أخرى".
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد أعلن، الأحد الماضي، أن إدارته ستبقي قوات أمريكية في العراق لـ"مراقبة إيران"، فيما أشار إلى وجود قاعدة عسكرية في العراق "مناسبة جداً" لمراقبة أوضاع الشرق الأوسط.
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