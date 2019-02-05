العاهل البحريني يؤكد عمق العلاقات الثنائية مع الأردن

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أكد العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، اليوم الثلاثاء، عمق العلاقات الثنائية مع الأردن وما تشهده من تطور دائم وتنسيق مشترك على مختلف المستويات.
الملك حمد بالمواقف المشرفة للأردن تجاه البحرين، وبدوره التاريخي في الدفاع عن مصالح الأمة العربية ونصرة قضاياها العادلة، ودعم مسيرة العمل العربي المشترك، وكذلك دور الجيش الأردني ومساهماته الكبيرة منذ مرحلة التأسيس لقوة دفاع البحرين وحتى اليوم لما يتسم به من خبرات وكفاءات
وذكرت وكالة الأنباء البحرينية "بنا" أن ذلك جاء خلال لقاء الملك حمد، مع ولي عهد الأردن الأمير الحسين بن عبد الله الثاني الذي يزور البحرين حاليا، حيث أشاد
ونوه العاهل البحريني بأهمية هذه الزيارة ودورها في فتح آفاق جديدة للتعاون المتبادل.
وقلد الملك حمد، الأمير الحسين بـ"وسام النهضة للملك حمد" من الدرجة الممتازة تقديرًا للدور الكبير الذي يقوم به ولي العهد الأردني في دعم روابط التعاون بين البلدين في جميع المجالات.
من جانبه، هنأ الأمير الحسين، العاهل البحريني بالذكرى الـ51 لتأسيس قوة دفاع البحرين، مؤكدًا اعتزاز بلاده قيادة وشعبا بروابط الأخوة وعلاقات التعاون المتميزة الذي تجمع بلاده مع البحرين.
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