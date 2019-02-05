كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نتانياهو وبوتين يتباحثان حول سوريا وإيران والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو اليوم الثلاثاء، أنه سيلتقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو يوم الـ21 من الشهر الجاري.

وقال نتانياهو، إن من المهم "أن نواصل منع استتباب وضع إيران في سوريا (عسكرياً)"، مشيراً إلى أن هذا سيكون هو الموضوع الرئيسي خلال اللقاء.

وسيتوجه نتانياهو في الأسبوع المقبل إلى العاصمة البولندية وارسو لحضور مؤتمر عن الشرق الأوسط.

ويبحث المؤتمر الذي تنظمه الولايات المتحدة وبولندا ويحضره مايك بنس نائب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مستقبل وأمن منطقة الشرق الأوسط.

ويأتي انعقاد هذا المؤتمر مباشرة قبل انطلاق فعاليات مؤتمر ميونخ الدولي للأمن الذي يحضره العديد من زعماء العالم بالإضافة إلى وزراء خارجية ودفاع العديد من الدول.

ومن المتوقع ألا يشارك وزراء خارجية العديد من دول غرب أوروبا في مؤتمر وارسو للشرق الأوسط.

يذكر أن نتانياهو يحذر العالم منذ سنوات من طموحات إيران التوسعية، ويعد نتانياهو أقوى خصوم الاتفاق النووي مع إيران، وكان نتانياهو أكد مراراً بأن بلاده لن تسمح بتواجد عسكري إيراني دائم في سوريا.

ويتهم نتانياهو إيران بالاستمرار في محاولة تصنيع قنبلة نووية سراً.

كانت العلاقات الإسرائيلية الروسية قد تدهورت في أعقاب قصف طائرة روسية قبالة الساحل السوري في سبتمبر، وذلك عندما سقطت طائرة الاستطلاع الروسية وعلى متنها 15 جندياً في البحر المتوسط إثر قصفها بالخطأ من قبل الدفاع الجوي السوري الذي كان يستهدف بالأساس 4 مقاتلات إسرائيلية مهاجمة طراز "إف 16".

وفي أعقاب ذلك، التقى نتانياهو وبوتين في نوفمبر الماضي، لقاء قصيراً في العاصمة الفرنسية باريس خلال إحياء ذكرى نهاية الحرب العالمية الأولى قبل 100 عام.