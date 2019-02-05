كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اعتقال أمين عام حزب الأمة المعارض في السودان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اعتقلت، اليوم الثلاثاء، الأمين العام لحزب الأمة السوداني المعارض سارة نقدالله وآخرين خلال وقفة احتجاجية نفذها تجمع المهنيين السودانيين "تجمع نقابي غير رسمي"، وتم اقتيادهم لجهه غير معلومة.

ويقود تجمع المهنيين منذ ما يزيد عن الشهر ونصف سلسلة دعوات للتظاهر والاحتجاج على الأوضاع المعيشية في السودان والمطالبة بتنحي الرئيس السوداني عمر البشير.

وقال تعميم صادر عن نائب رئيس حزب الأمة المعارض مريم الصادق، إن جهه مجهولة أعتقلت الأمين العام لحزب الأمة سارة نقد الله وأم سلمة ابنة الصادق المهدي، وتم اقتيادهما لجهة غير معلومة، مؤكداً أن الاعتقالات طالت اليوم عدد من المشاركين في وقفة التجمع الاحتجاجية بشارع الجمهورية في قلب العاصمة الخرطوم يجري حصرهم بينهم القانوني نبيل أديب.

ونفذ مهنيون بتخصصات مختلفة قانونية وطبيبة وصيدلية وأكاديمية وفي مواقع متفرقة في العاصمة سلسلة من الوقفات الاحتجاجية ظهر اليوم، ضمن دعوات تجمع المهنيين في إطار تحركاته لإسقاط النظام في الخرطوم، وأطلقت شرطة مكافحة الشغب الغاز المسيل للدموع لتفريق تلك الوقفات، بينما نشط الأمن في عمليات الاعتقال.

وفي ذات الاتجاه إلتزمت عدد من صيدليات الخرطوم بقرار الإضراب الذي عممته لجنة الصيادلة المركزية، وعملت على إغلاق أبوابها منذ ساعات الصباح، حيث ينتظر أن يرفع الإضراب في الغد.

وتشهد السودان منذ الـ19 من الشهر الماضي احتجاجات على تردي الأوضاع الاقتصادية وتطورت إلى المطالبة بتنحي الرئيس السوداني عمر البشر ونظامه. وخلفت الاحتجاجات قتلى وجرحى.