كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تركيا ترصد مكافأة خاصة بالجنود الهاربين إلى اليونانة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

خصصت السلطات التركية مكافأة خاصة بثمانية جنود فروا إلى اليونان بعد الانقلاب الفاشل في عام 2016، وأضافت وزارة الداخلية أسماءهم إلى "قائمة حمراء" تضم الإرهابيين المطلوبين بشدة.

وقالت وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية، اليوم الثلاثاء، إن "المكافأة على كل جندي تبلغ 4 ملايين ليرة تركية (770 ألف دولار)".

ويلتقي رئيس الوزراء اليوناني اليكسيس تسيبراس، مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في أنقرة، اليوم الثلاثاء.

وقد تصاعدت التوترات بين البلدين بسبب قضية الجنود وطالبت تركيا مراراً بتسليمهم إليها.

ورفضت المحاكم اليونانية طلبات تسليمهم، مشيرةً إلى وضع حقوق الإنسان في تركيا، وقالت إنهم "لن تتوفر لهم محاكمة عادلة هناك. وقد تم منح ثلاثة جنود اللجوء ومن المتوقع أن يتم ذلك أيضا مع الجنود الآخرين".

وفي أغسطس الماضي، أطلقت محكمة تركية سراح اثنين من الجنود اليونانيين انتظاراً لمحاكمتهما بتهمة التجسس. وقد عاد الجنديان إلى اليونان.