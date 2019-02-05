كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شاهد.. إصابة عائلة بالكامل بمرض السرطان في قطاع غزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصيبت عائلة بالكامل بمرض السرطان حيث كتب لهذه العائلة أن تسكن بقرب الحدود الشمالية لقطاع غزة ويكون لها النصيب الأكبر من الحروب الإسرائيلية على قطاع غزة، ليس هذا فحسب فتبعات الحروب لم تنتهي بانتهائها لتكتشف العائلة بإصابة 4 منهم بالسرطان قيل لهم أن سبب هذا هو ما استخدم من سلاح في الحروب.

وقالت أم سامر أبو عمشة في تقرير أذاعته فضائية الغد، أن اسرتي من حقهم العيش في الحياة لأننا لم نجد العلاج لأسرتي.

وقال الدكتور خالد ثابت، رئيس قسم الأورام في أحد مستشفيات قطاع غزة، إن عدد حالات السرطان في قطاع غزة تقريبًا من 120 إلى 130 حالة شهريًا بما يزيد عن 1800 حالة سنويًا .

وأضاف أن هناك زيادة في عدد حالات السرطان في قطاع غزة بسبب الحروب .

وكشفت وزارة الصحة في غزة عن زيادة مطَّردة في عدد المصابين بمرض السرطان في القطاع حيث تستقبل الوزارة شهريًّا من مائة وعشرين الى مائة وثلاثين حالة سرطان تشخص حديثًا كل شهر. هذا الأمر يشكل عبئًا كبيرًا على الوزارة التي ترى واقع هذا المرض بأنه "مرير" في ظل نقص في إمكانات علاجه في القطاع.