كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر استمرار احتجاجات المنهوب أموالهم ضد مؤسسة كاسبين التابعة للحرس الثوري الإيراني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استمرت احتجاجات المتظاهرين ضد مؤسسة كاسبين المالية التابعة للحرس الثوري الإيراني، مطالبين باسترداد حقوقهم في طهران.

أتت تلك التظاهرات أمام القضاء الإيراني، حيث أطلق المتظاهرون شعارات مناهضة للنظام وأبرزها: "لا أحد يستمع لنا"، "يجب على المحكمة الاستماع لنا".



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