يوسف أوزلال: تقليد النساء في التمثيل دائما ما يجذب اتهامات بالمثلية!-فيديو

يوسف أوزلال، فنان مغربي، اشتهر مؤخرا، بفيديوهات ساخرة يقلد فيها فنانات وشخصيات مصطنعة، وأصبحت فيديوهاته رائجة بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي.

يوسف حل ضيفا على “اليوم24” ليوضح مجموعة من الاتهامات التي طالته من الجمهور، منها اتهامه بالمثلية، والتي قال عنها إنها أمر لصيق بالفنانين الذين يتقمصون شخصيات نسائية دائما.

وتحدث أوزلال عن شخصية تقمصها تتحدث مع أخرى شبهها الكثيرون بباطمة، ووجه رسالة للفنانة المغربية.

وأبرز الفنان المغربي، أنه شارك في عدد من الأعمال السينمائية والتلفزية من أبرزها “خنيفيسة الرماد” مع الفنانة سناء عكرود.

يوسف تحدث عن ولعه بفن العيطية، وتمنيه تجسيد شخصية فنان العيطة الراحل بوشعيب البيضاوي.