الأربعاء: "حوارٌ مباشر" مع د. إمطانس شحادة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - يستضيف موقع "عرب 48"، عند السابعة من مساء غدٍ، الأربعاء، في برنامج "حوار مباشر" الأسبوعي، المرشّح الأول في قائمة التجمع الوطني الديمقراطي، د. إمطانس شحادة.

وستناقش الحلقة أبرز القضايا السياسيّة الراهنة، منها مؤتمر التجمّع الأخير، وانتخابات الكنيست المقرّرة في التاسع من نيسان/ أبريل مقبل، وإمكانية استمرار القائمة المشتركة في شكلها الحالي أو انقسامها لصالح قوائم ثنائيّة، وإلى المفاوضات بين التجمع والجبهة لخوض الانتخابات في قائمة مشتركة.

وستجري الحلقة، كذلك، قراءة في الساحة السياسيّة الإسرائيليّة والأوضاع الراهنة فيها.

وبإمكان المتابعين المشاركة في النقاش وطرح الأسئلة عبر صفحة موقع "عرب ٤٨" في موقع فيسبوك.