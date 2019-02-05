شكرا لقرائتكم خبر عن مستشفى سيئون يجري تحضيرات لعقد مؤتمر التعليم الطبي باليمن والان مع التفاصيل

كشفت مصادر طبية عن بدء مستشفى سيئون العام عملية التحضير لانعقاد مؤتمر التعليم الطبي في اليمن.

وحسب بيان، فإن المؤتمر استنفذه مجموعة اصدقاء الصحة باليمن المقيمين ببريطانيا بالتنسيق مع ادارة مكتب وزارة الصحة العامة والسكان بحضرموت الوادي والصحراء وإدارة مستشفى سيئون العام بدعم ورعاية السلطة المحلية بحضرموت الوادي والصحراء بمشاركة مجموعة من الاطباء والمختصين من العديد من محافظات الجمهورية والمرافق الصحية والتخصصية الخاصة , لهدف تقييم الواقع الصحي واحتياجاته والرقي بالجانب التأهيلي والمهني والصحي بالمرافق الصحية سيما بمستشفى سيئون العام وسينعقد خلال الفترة من 9 – 12 فبراير 2018 م ,

وبدأت التحضيرات للمؤتمر من خلال عقد جلسات تعريفية للأطباء بالمؤتمر وورش عمل لمناقشة الواقع الصحي بحضرموت الوادي للأطباء( اخصائيين , عموم , صيادلة , اسنان ) وعمال صحيين ( تمريض , قابلات مجتمع , رغاية صحية ) اضافة الى الاداريين، حسب الإعلامي جمعان دويل.

واوضح المدير العام لمستشفى سيئون العام الدكتور / أنيس عيديد منسق المؤتمر لوسائل الاعلام , بان المؤتمر سيشارك فيه نخبة من الاطباء من حضرموت ومن عدد من محافظات الجمهورية , لافتا بان هذا المؤتمر كان يعقد قبل خمس سنوات بالتناوب بين عدن وصنعاء ولكن ارتأت إدارة مستشفى سيئون العام ومكتب وزارة الصحة بالوادي في أعادة نشاط هذه المؤتمر وتبقية على الواقع وتم اختيار مدينة سيئون ومستشفى سيئون لأسباب عدة ابرزها الجانب الامني وسهولة وصول المدربين من خارج اليمن الى سيئون .

واضاف الدكتور عيديد بان عدد 2 من المدربين من خارج اليمن سيشاركون في فعاليات المؤتمر والذي سيستمر اربعة ايام سيتم خلاله التعريف بالمعلومات والمعارف الطبية الحديثة عن كيفية طرق ووسائل التدريب والتأهيل في المستشفيات إضافة مناقشة الواقع التعليم الطبي في اليمن وبالأخص بحضرموت الوادي المتزامن مع افتتاح كلية الطب بجامعة سيئون والمستشفى سيكون لها الدور القيادي في احتضان هذه الكلية ومخرجاتها وتدريب طلابها فارتئينا ان يكون المؤتمر بسيئون .