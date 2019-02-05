شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن زايد يأمر بتشييد ”بيت العائلة الإبراهيمية“ في أبوظبي والان مع التفاصيل
أمر الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، الثلاثاء، بتشييد ”بيت العائلة الإبراهيمية“ في أبوظبي، وفقا للعين الإخبارية.
جاء ذلك تخليداً لذكرى الزيارة التاريخية المشتركة لقداسة البابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، وتعبيرا عن حالة التعايش السلمي وواقع التآخي الإنساني الذي يعيشه مجتمع دولة الإمارات.
ووقع البابا فرنسيس وفضيلة الإمام الدكتور أحمد الطيب، مساء الإثنين، وثيقة "الأخوة الإنسانية" في العاصمة الإماراتية أبوظبي خلال فعاليات لقاء الأخوة الإنسانية، الذي احتضنه "صرح زايد المؤسس".
وجددت الوثيقة تأكيدها أن العدل القائم على الرحمة هو السبيل الواجب اتباعه للوصول إلى حياة كريمة، يحق لكل إنسان أن يحيا في كنفها، وأن الحوار والتفاهم ونشر ثقافة التسامح وقبول الآخر والتعايش بين الناس، من شأنه أن يسهم في احتواء كثير من المشكلات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والبيئية.
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