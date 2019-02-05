شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا تكشف فضائح جديدة للنظام القطري.. انفوجراف والان مع التفاصيل

انتهاكات النظام القطري للقوانين والأعراف الدولية النظام القطري يقف وراء الفوضى التى تعم العالم حاليًا النظام القطري يعمل على توسع الأنشطة الإيرانية فى المنطقة اختراق البنية التحتية للمعلومات فى أمريكا استهدف خادم البريد التابع للجنة الوطنية الديمقراطية خلال عام 2016

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