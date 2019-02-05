شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أوقات رحلات الخطوط الجوية اليمنية ليوم غداً الأربعاء والان مع التفاصيل

ننشر أوقات الرحلات الجوية الخاصة بالخطوط الجوية اليمنية ليوم غداً الأربعاء الموافق 6 فبراير/شباط 2019م، وهي كالتالي:

رقم الرحله : 609.

خط الرحله : القاهره- عدن.

الاقلاع :0230 بعد منتصف الليل.

(توقيت القاهره).

الوصول: 0700 صباحا.

رقم الرحله : 506.

خط الرحله : عدن- جده.

الاقلاع : 0830 صباحا.

الوصول : 1030 صباحا.

رقم الرحله : 507.

خط الرحله : جده- عدن.

الاقلاع :1200 ظهرا.

(توقيت جده).

الوصول: 1400 ظهرا.

رقم الرحله : 608.

خط الرحله : عدن- القاهره.

الاقلاع : 1500 عصرا.

الوصول : 1730 مساء.

رقم الرحله 607.

خط الرحله : القاهره- سيئون- سقطرى.

• القاهره- سيئون :

الاقلاع : 0330 صباحا.

(توقيت القاهره).

الوصول: 0800 صباحا.

• سيئون - سقطرى :

الاقلاع : 0900 صباحا.

الوصول: 1015 صباحا.

رقم الرحله : 606.

خط الرحله : سقطرى-سيئون- القاهره.

• سقطرى - سيئون :

الاقلاع : 1115 ظهرا.

الوصول : 1230 ظهرا.

• سيئون - القاهره:

الاقلاع : 1330 ظهرا.

الوصول : 1615 مساء.

رقم الرحله : 648.

خط الرحله : عدن- عمان .

الاقلاع : 0730 صباحا.

الوصول : 1000 صباحا.

رقم الرحله : 649.

خط الرحله : عمان- عدن.

الاقلاع :1100 ظهرا.

(توقيت عمان).

الوصول: 1530 عصرا.

ونستعرض، نبذة مختصرة عن شركة الطيران المدني في المعروفة باسم الشركة الوطنية للخطوط الجوية اليمنية، فيما يلي :

الخطوط الجوية اليمنية هي شركة الطيران الوطنية اليمنية، يقع مقرها الرئيسي في العاصمة صنعاء، وتتخذ من مطار صنعاء الدولي مركزاً لعملياتها، بالإضافة لمقرها الثاني بمطار عدن الدولي، وتقدم خدماتها لأكثر من 35 وجهة في الشرق الأوسط، أفريقيا، آسيا وأوروبا، وتعتبر الخطوط اليمنية أحد أعضاء الاتحاد العربي للنقل الجوي، وحصلت الخطوط الجوية اليمنية على الشهادة الدولية لسلامة التشغيل الجوي والعمليات الأرضية "الايوزا" للمرة الثالثة على التوالي.

نبذة تاريخية

يرجع تاريخ إنشاء الشركة إلى عام 1949م، عندما قامت الحكومة اليمنية بشراء طائرتي من طراز "داكوتا دي سي 3"، وقد أستخدمت تلك الطائرتين في نقل مسئولي الحكومة اليمنية، ونقل البريد، وأحياناً كانت تستخدم في نقل رجال الأعمال بين المدن اليمنية الهامة.

وفي 4 أغسطس 1961 أنشأت الخطوط الجوية اليمنية وبدأت نشاطها رسمياً عام 1962 بإسم "خطوط طيران اليمن"، وخلال عام 1965 قامت الخطوط الجوية اليمنية بشراء أربع طائرات أخرى من نوع "داكوتا"، وسيرت رحلات إلى تعز والحديدة وبعض المحطات الإقليمية مثل جيبوتي وأسمرا، ثم أضافت رحلات داخلية جديدة إلى كل من البيضاء، مأرب وكمران، وتمت إعادة هيكلة الشركة بعد تأميمها وتغّير اسمها إلى "الخطوط الجوية اليمنية" وذلك عام 1972، أما اسم "اليمنية" فقد أعتمد في 1 يوليو 1978 بعد إنشاء شركة الطيران الجديدة باشتراك كلاً من الحكومة اليمنية والحكومة السعودية، وتمتلك الحكومة اليمنية 51% من رأس مال الشركة وتمتلك الحكومة السعودية نسبة 49% الباقية.

وفي عام 1994 تم ضم خطوط الطيران التابعة لجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية (اليمدا) إلى الخطوط الجوية اليمنية وبذلك فقد العديد من موظفي اليمدا وظائفهم إما من خلال التقاعد أو التسريح.