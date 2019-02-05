شكرا لقرائتكم خبر عن صرف مرتبات المتقاعدين المدنيين بحضرموت غدًا والان مع التفاصيل

أعلنت الهيئة العامة لبريد منطقة ساحل حضرموت عن صرف معاشات المتقاعدين المدنيين لشهر فبراير يوم غدٍ الأربعاء الموافق 6 فبراير، وذلك بجميع مكاتب البريد لساحل حضرموت.

وكان مجلس الوزراء قد أصدر قراراً يقضي باعتماد زيادة رواتب المتقاعدين والمتعاقدين بنسبة 30% بدايةً من شهر سبتمبر الماضي.

وجاء في القرار تأكيدًا على زيادة المرتبات في القطاع المدني بما في ذلك مرتبات المتقاعدين والمتعاقدين بنسبة 30% لما دون الوكيل المساعد ولا تشمل الزيادة مرتبات السلطات العليا ابتداءً من سبتمبر 2018.

يُشار إلى أن صرف رواتب المتقاعدين المدنيين جاء بعد مساعي مباشرة من التحالف العربي وعدد من منظمات المجتمع المدني.