شكرا لقرائتكم خبر عن برلمان ليبيا يناقش مشروع حظر جماعة الإخوان المسلمين والان مع التفاصيل

أكد المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب الليبي عبدالله بليحق لـموقع "العين الإخبارية" الإماراتي، الإثنين، أن البرلمان سيناقش الأسبوع المقبل مشروع مقدم من أعضاء المجلس يحظر جماعة الإخوان الإرهابية ويجرم الانضمام إليها.

وكان عضو مجلس النواب الليبي أسامة الشعافي قد كشف في تصريحات خاصة لـ"العين الإخبارية" في وقت سابق، عن أن عددا من أعضاء مجلس النواب سيقدمون مشروع قانون لتجريم جماعة "الإخوان" في ليبيا، موضحا أن "الإخوان" كجماعة إرهابية وإجرامية هو تصنيف مستحق، مضيفا: "هي تعد الأب الشرعي لكل جماعات العنف والتطرف، وقد شرعت للعنف تنظيرا وممارسة"

وبخصوص سبب تأخر المفوضية في تنظيم الاستفتاء على الدستور الليبي، أكد بليحق أن مجلس النواب أعد التعديلات التي طالبت بها المفوضية العليا للانتخابات على مشروع القانون على الاستفتاء، مشيرا إلى أن المجلس في انتظار التخصيص المالي من حكومة الوفاق، لافتا إلى أنه في حال تأخره سيتدخل البرلمان لتوفير بدائل أخرى للتمويل.

وكان رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا عماد السائح قد أكد، أمس، جاهزية لإجراء عملية الاستفتاء على الدستور خلال العام الحالي في حال توفر الدعم المالي وتوفير الاستعدادات الأمنية في المدن الليبية.

ولفت بليحق إلى أن مجلس النواب سيتناول في جلسته الأسبوع المقبل عملية الجيش الوطني لتحرير مدن الجنوب.

وأكد المتحدث باسم مجلس النواب الليبي أن رئيس المجلس المستشار عقيلة صالح قد التقى عددا من أعضاء مركز الحوار الإنساني، وتم التأكيد خلال اللقاء على ضرورة أن يكون الملتقى الوطني الجامع فرصة لإنجاز المصالحة الوطنية والانتخابات وعدم تهميش أي طرف، مضيفا أن رئيس المجلس شدد على ضرورة ألا يكون الملتقى بديلا للسلطات التشريعية في البلاد.