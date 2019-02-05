شكرا لقرائتكم خبر عن صحيفة: الإمارات تختصر الكثير من المسافات عبر احتضان قمة تاريخية نادرة والان مع التفاصيل

قالت صحيفة خليجية، إن الإمارات وطن كل ما فيه يشير إلى خيار التحدي والمنافسة الشريفة، سواء مع الذات أو مع الآخرين في ركب الحضارة التي بتنا بعزيمة زرعتها فينا قيادتنا الرشيدة نسير في طليعة صفوفها".

وأوضحت صحيفة "الوطن" الصادرة اليوم الثلاثاء "وما يشهده وطننا بكل فخر من إنجازات ومسيرة تنموية شاملة، لا تقتصر فقط على النتائج الإيجابية في الميادين العلمية والاقتصادية، بل حتى في التوجه لخير الإنسان وحاضر ومستقبل البشرية، فباتت الإمارات حاملة مشعل المحبة والسلام تبدو في سباق مع الزمن ليعم الوئام والتعايش والتسامح بين جميع أمم الأرض، مع كل ما يثمره ذلك من نتائج عظيمة سوف يتلمسها الإنسان.

واضافت ان الإمارات التي قدمت الكثير لتحقيق أهداف البشرية الكبرى، تختصر الكثير من المسافات وتوفر الوقت، عبر احتضان قمة تاريخية نادرة قداسة البابا فرنسيس وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب بدعوة كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الذي تعتز البشرية بنهج سموه والثوابت التي يؤكد عليها وجهوده المبذولة لرفد مساعي تحقيق السلام حول العالم..

وتابعت "وذلك في قمة قطباها رمزين عالميين يمثلان روحياً قرابة 4 مليارات إنسان حول العالم، ليكون ذلك تأكيداً حياً على أهمية التكاتف الإنساني والأخوي وضرورة تعميمه على مختلف أصقاع الأرض، لما فيه خير البشرية وتقوية لدعوات الخير"

واختتمت ان القمة التي تؤكد أهمية القيم والمحبة والتوافق على الحوار والتلاقي والتكاتف لما فيه مصلحة الإنسانية بجميع شعوبها وأطيافها ومجتمعاتها.. رسالة تشع ألقاً بأهمية التعايش والتسامح الذي ينعم به مجتمع الإمارات طوال تاريخه، ونريده للعالم أجمع لأننا نثق أن المجتمعات المحصنة بالقيم ومحبة الآخر قادرة على خوض تحدي صناعة مستقبل البشرية برمتها.

وأمس ذكرت الصحيفة ذاتها، أنه رغم ما يشهده العالم من أزمات لا تعرف الحدود، وتحديات كبرى في محاولة لعرقلة عجلة السلام، ودعوات منفلتة تستهدف التعايش وتحاول بث التفرقة وإشعال الحرائق التي تأتي على كل انسجام كان.

وأوضحت صحيفة "الوطن" الصادرة الاثنين "لكننا نعرف هدفنا جيداً، وبالتكاتف مع جميع قوى الخير سوف ننتصر وننجح ويكون لنا الباع الأكبر في دعم وصول البشرية برمتها وجميع شعوبها وأممها إلى بر الأمان، حيث يسود السلام وتنتصر المحبة، ويقهر التعايش كل دعاة الفتن، وتبدد مساعي الخير وأفعاله أصحاب النوايا الآثمة.. نحن من أنصار الحق ودعاته، وسيكون لنا السبق في قهر الباطل والمعولين على الشر والعابثين بتآلف الشعوب ومن ينفخون في نار الفتن، فالأيادي المتكاتفة بالحق والخير والسلام أقوى من شرذمات التائهين في أوكار التآمر على الإنسان في كل زمان ومكان.

وأشارت إلى أن قداسة البابا فرنسيس بابا الفاتيكان، قالها بكلمات معبرة ووصف فيها اعتزازه بالتعاون مع الإمارات التي أكد أنها البلد التي سيسير معها في درب السلام، حيث قال قداسته: " أنا في توجهي إلى الإمارات ،أذهب إلى هذا البلد كأخ، كي نكتب معاً صفحة حوار وللسير معاً على دروب السلام"..والإمارات هي دار السلام والمحبة تبادله الثقة والفخر بفتح ذراعيها لأحد أكبر رموز التآخي الإنساني.

وذكرت أن الدولة التي تستضيف جاليات من معظم أنحاء العالم، تفخر بأنها أرض التآخي الإسلامي المسيحي على أرفع مستوى باستضافة البابا فرنسيس بابا الفاتيكان و فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، لتدشين مرحلة جديدة من التقارب الديني على أسس صلبة وقوية، وحوار منفتح من القلب للقلب، هدفه إعلان القيم التي تقرها جميع الأديان وجعلها الثوابت، لأن فيها السلام وفيها بركة ونعم التقارب الإنساني الذي يرتقي بالروح ويبعث الطمأنينة في نفوس الجميع مهما كانت الاختلافات الثقافية وغيرها بين أمم الأرض.

وأضافت أن الوطن قد بدأ مسيرة طويلة منذ زمن بعيد، عبر قيادة رشيدة عرفت أن السلام والتعايش والانفتاح أعمدة أي نهضة حضارية، وجسور التلاقي بين الجميع حول العالم، فكانت مسيرة عقود أطلقها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان " طيب الله ثراه " وتقوم قيادتنا الرشيدة بمواصلة النهج الإنساني الرائد الذي جعل الإمارات قبلة لجميع الباحثين عن حياة مفعمة بالود والأمان والسلام.

وقالت في ختام افتتاحيتها .. إن لقاء الرموز الدينية الكبرى في العالم، بدعوة من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ، القائد العالمي وصاحب التاريخ الطويل من مواقف العزة والإنسانية، وتأكيد أهمية الانفتاح ونشر السلام، سيكون حدثاً تاريخياً يعطي زخماً للجهود العالمية ومساعي العالمين الإسلامي والمسيحي لتحقيق الهدف الأسمى والأنبل والوصول إلى عالم يسوده الوئام والتفاهم والمحبة والتعاون