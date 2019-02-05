شكرا لقرائتكم خبر عن صحيفة: زيارة البابا حدث تاريخي جذب اهتمام العالم نحو دولة الإمارات والان مع التفاصيل

قالت صحيفة خليجية، إن الاستقبال الحافل لقداسة البابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية في أبوظبي، وما رافقه من استعراض فرقة الفرسان على الخيول العربية".

وأضافت صحيفة "البيان" الصادرة اليوم الثلاثاء "وإطلاق المدفعية 21 طلقة، وتحليق الطائرات مشكّلة علم الفاتيكان، والترحيب الرسمي والشعبي الكبيران بالبابا فرنسيس كل هذا يعكس بوضوح، مصداقية نهج التسامح والتعايش الإنساني، الذي تقدمه دولة الإمارات للعالم منذ تأسيسها، والذي تسير عليه القيادة الحكيمة، التي أطلقت على عام 2019، عام التسامح.

واضافت ان هذه الزيارة -بلا شك- حدث تاريخي غير مسبوق، جذب اهتمام العالم نحو دولة الإمارات، وطن التسامح مسترضة ترحيب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بضيف البلاد.

وخلصت الى ان الزيارة تاريخية لرجل السلام والمحبة، ستسهم بالقطع في ترسيخ قيم الحوار والتآخي الإنساني، والتعايش والتعاون والاحترام بين جميع البشر، بجانب العمل على تعزيز السلام والأمان لشعوب العالم