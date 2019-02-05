شكرا لقرائتكم خبر عن أمهات المختطفين تدين احتجاز أبناءها داخل دورات المياه في سجن هبرة بصنعاء والان مع التفاصيل

أدانت رابطة أمهات المختطفين قيام مشرفي سجن احتياطي هبرة بصنعاء إخفاء بعض المختطفين واحتجازهم داخل دورات المياه لأسابيع، وحرمانهم من التعرض للشمس مدة ستة أشهر؛ مما تسبب في تردي أوضاعهم الصحية.

وقالت أمهات المختطفين في بيان للوقفة نفذتها صباح اليوم الثلاثاء أمام المفوضية السامية لحقوق الإنسان أن جماعة الحوثي المسلحة تستمر بانتهاكاتها بحق المختطفين والمخفيين قسراً داخل سجونها يوما بعد آخر في ظل إتفاق السويد دون التزام لأي اتفاقات أو تعهدات يتعهد بها الحوثيون تجاه المجتمع الدولي.

وأضاف بيان الأمهات أن الحوثيون يرفضون عرض المختطفين على الأطباء أو الكشف الطبي لهم حتى في الحالات الحرجة دون مراعاة للقيمة الأخلاقية أو الإنسانية.

وحملت الأمهات جماعة الحوثي المسلحة حياة وسلامة جميع المختطفين والمخفيين قسراً، مناشدات الأمم المتحدة ومبعوثها الأممي إنقاذ المختطفين الذين يواجهون الموت، والعمل بشكل عاجل على إطلاق سراحهم دون قيد أو شرط.