زلزال قوي يضرب شمال الهند



وقع زلزال قوي قرب منطقتي جامو وكشمير شمال الهند، اليوم الثلاثاء. الخليج 365/ بغدادوقع زلزال قوي قرب منطقتي جامو وكشمير شمال الهند، اليوم الثلاثاء. وذكر مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي أن قوة الزلزال بلغت 5.6 درجة، مشيرا إلى أنه وقع قرب ولاية جامو وكشمير. وذكرت "رويترز" أن الزلزال وقع على بعد 118 كيلومترا إلى الشمال من مدينة سريناجار في جامو وكشمير.





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