موقع استخباراتي إسرائيلي يكشف محاولة أمريكية لاغتيال سليماني

الخليج 365/ بغدادكشف موقع استخباراتي إسرائيلي، الثلاثاء، عن محاولة أمريكية جديدة لاغتيال قائد فيلق القدس في الحرس الثوري، قاسم سليماني.

وذكر الموقع الإلكتروني العبري "ديبكا"، بحسب "سبوتنيك"، أن "مقاتلات أمريكية جوية هاجمت وحدات إيرانية على الحدود المشتركة بين سوريا والعراق، بدعوى أنها رد مباشر وقوي على المحاولات الإيرانية لإطلاق صواريخ على قاعدة عين الأسد العراقية".



وأفاد الموقع، أن "طائرات سلاح الجو الأمريكي هاجمت، أمس ليلا، عدة أهداف عسكرية إيرانية بالقرب من المدينة السورية، أبو كمال، الواقعة ضمن نطاق مدينة دير الزور، الواقعة على الحدود السورية العراقية، وبأنه سقط كثير من المصابين بين صفوف الجنود السوريين".

وأورد الموقع الإلكتروني العبري أن "الهجوم الجوي الأمريكي بدأ ليلة الـ3 من الشهر الجاري، في الحادية عشرة والنصف مساء، ردا على هجوم بطائرات إيرانية على قاعدة عسكرية أمريكية، في مدينة "عين الأسد" أو القاعدة العسكرية الأمريكية في العراق، وتسمى عين الأسد، في الأنبار شمالي العراق، وبأن الهدف الإيراني يعزى إلى العمل على طرد القوات الأمريكية من العراق وسوريا".

وأضاف الموقع الاستخباراتي العبري أن "الهجوم الأمريكي على معسكرات الجيش الإيراني في منطقة أبو كمال السورية، بدعوى أن الجنرال قاسم سليماني، قائد فيلق القدس الإيراني، يتواجد في هذه المنطقة أو ذاك المعسكر السوري، الذي يزوره سليماني بانتظام".